5人組グループ・嵐の二宮和也が1日、自身の公式Xを更新。著書『独断と偏見』（集英社）が、11月28日発表の「オリコン年間BOOKランキング 2025」で2冠を達成したことについて喜びの声をつづった。【写真】2冠に喜び！二宮和也の投稿二宮は、同作の編集部が同ランキング1位を報告したXの投稿を添えて「本当に皆様のおかげでこんなにも凄い事が起きるだなんて、、、、」と喜び。改めてファンに向けて「ありがとうございます！！」