韓国の俳優チェ・ウシクの日本公式サイトおよび公式ファンクラブが1日、リニューアルオープンした。【写真】チェ・ウシク＆チョン・ソミン、”ウエディングフォト”でハグチェ・ウシクは、韓国・ソウル出身の俳優。2011年にドラマ『チャクペ-相棒-』で俳優デビューを果たした後、14年には映画『巨人』で映画初主演を務め、『第36回青龍映画賞』新人男優賞など数々の賞を受賞した。19年公開の映画『パラサイト 半地下の家族』で