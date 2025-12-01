J1神戸の吉田孝行監督J1神戸を今季限りで退任する吉田孝行監督（48）の、J1清水の次期監督就任が有力となったことが1日、関係者への取材で分かった。韓国や中国のクラブとも交渉したが、現在は清水に一本化して条件面を詰めている。清水の秋葉忠宏監督は契約満了で退任することが決まっている。兵庫県出身の吉田氏は2023年に神戸をJ1初優勝に導き、24年は2連覇と天皇杯全日本選手権制覇の2冠を達成。今シーズンはリーグ3連覇を