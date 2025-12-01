政府は1日、内閣官房参与に産業遺産情報センター長の加藤康子氏と、元総務相補佐官の太田直樹氏を同日付で起用したと発表した。加藤氏は通商政策、太田氏はデジタルトランスフォーメーション（DX）をそれぞれ担当する。加藤氏は第2次安倍政権下で内閣官房参与を務めた経験がある。太田氏は高市早苗首相が総務相在任時に補佐官として支えた。木原稔官房長官は記者会見で、加藤氏に関し「都市経済評論家として幅広い知識と経験