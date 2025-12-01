悲しみのタイムラグ【漫画】本編を読む母からの連絡は、愛犬「たろう」の死だった。「今日の夕方にはお別れです」と書かれた文面を見て、急いで実家に帰る。そこには静かに息を引き取った「たろう」が眠っていた。姿を見たら、大号泣すると思っていたのに…？今回は、チャン・メイ(@masondixon402)さんの実話「今日の夕方にはお別れです。」を紹介するとともに制作の経緯など話を聞く。■ふとした瞬間の悲しみに寄り添う日にち薬【