B’z B’zが１日、全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」を開催することを発表した。現在開催中のドームツアー「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-」に続き、全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」の開催が決定し、本日発表となった。2026年4月から6月にかけて全国10ヶ所20公演が行われるアリーナツアーも、先月発売となった23rdアルバム「FYOP」ツアーとなり、ドームツアーからセットリストや