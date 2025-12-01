元財務官僚、内閣官房参与で、経済学者、数量政策学者、嘉悦大教授の高橋洋一氏（70）が1日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」に出演。挑発的な投稿をした大阪の中国総領事について語った。先月7日、高市早苗首相が国会答弁で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と発言したことを受け、中国側は猛反発。薛剣・駐大阪総領事が翌日、Xに「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟