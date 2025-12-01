JAXA=宇宙航空研究開発機構は、日本の主力ロケットH3ロケット9号機を、来年2月1日に種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。 H3ロケット9号機は、来年2月1日、日曜日午後4時半から午後6時までの間に種子島宇宙センターから打ち上げられます。 ロケットにはカーナビなどに位置情報を提供する日本版GPS衛星「みちびき7号機」が搭載されます。 国は、来年度からみちびきを7機体制で運用開始することを