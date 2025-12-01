【台風並み”に発達する低気圧”】冬型の気圧配置へ １２月になったとたん「冬将軍」の到来です。気象庁は４日（木）にかけて 「冬型の気圧配置となる影響で、北⽇本から東⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に荒れた天気や⼤雪となり、寒気の強まりの程度等によって は『⼤荒れや警報級の⼤雪』となるおそれがある。また、⻄⽇本⽇本海側でも積雪になる可能性がある。