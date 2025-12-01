【新華社貴陽12月1日】中国貴州省盤州市の妥楽村でこのほど、1万本以上のイチョウの木が黄葉の見頃となり、各地から多くの観光客が訪れ、写真撮影を楽しんでいる。妥楽古銀杏風景区には1万本以上のイチョウの木がある。うち1400本以上が樹齢300年を超え、最も古いものは樹齢1500年以上に達することから、この地は「古イチョウの里」として知られている。同風景区のイチョウは例年、10月の中下旬から11月の中下旬にかけて見頃の