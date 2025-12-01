B’zが2026年4月より、全国アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞を開催することが発表となった。これは現在開催中のドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞に続いて行われるもの。2026年4月11日のサンドーム福井を皮切りに6月14日のIGアリーナまで、全国10ヶ所20公演のスケールで開催される。同アリーナツアーも、先ごろ発売された23rdアルバム『FYOP』のリリースツアーとなるが、ドームツアーからセットリストやス