HANAの新曲「NON STOP」が、12月5日(金)に配信リリースされることが決定した。「NON STOP」は先日韓国でのMV撮影を終え、HANA史上最大スケールで制作されたというMV本編にも注目が集まる一作。デビュー以来止まることなく走り続けてきた7人が、この1年間の歩みをそのまま音に落とし込み、2025年を締めくくる“決意”の1曲となった。また、本日よりプリオーダー、Pre-Add/Pre-Saveがスタート。それぞれの予約で手に入るデジタル特典