通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.45-0.87円コールオーバー ユーロ円0.41-0.83円コールオーバー ポンド円0.69-1.14円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格