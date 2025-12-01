[11.30 エールディビジ第14節 テルスター 1-2 フェイエノールト]フェイエノールトFW上田綺世のゴールが認められ、今季リーグ戦14ゴール目となった。テルスター戦で決めた先制点は最初、上田のゴールとされていたが、試合中にオウンゴールに訂正されていた。先発出場した上田は前半25分にゴールネットを揺らす。右サイドからのクロスを、PA内のニアサイドで左足のトラップ。即座に右足シュートを打ち、ゴールに流し込んだ。最初