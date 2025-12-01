静岡市の青葉シンボルロードで11月29日から2日間、県内の高校生による大文化祭「青春SPARK祭」が開催され関係者や観客など多くの人でにぎわいました。「青春SPARK祭」は、”高校生の輝く今”を発信する大文化祭で、県内32校の高校生が主役となって作り上げました。最終日の30日、会場では、県内の高校生によるチアや応援団のパフォーマンスなどステージイベントが披露され、観客からは、多くの拍手や歓声がおく