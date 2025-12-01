【新興国通貨】ドル人民元は朝に7.0720その後国有銀行のドル買い観測＝中国人民元 ドル人民元（ＵＳＤＣＮＹ）は朝一に７．０７２０、ドルオフショア人民元（ＵＳＤＣＮＨ）は７．０６４５を付けた。２０２４年１０月以来のドル安圏。その後中国国有銀行がドル買いを強めたとの観測もあって反発。ドル人民元は７．０７５７を付けている。 対円では円高の勢いが強く、前日終値の２２円０７銭前後から２１円９７銭２厘を付