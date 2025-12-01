【疲労回復＆リラックスギア最前線】日々のハードワークや家事で溜まった疲れを自宅で手軽に解消できるボディケア家電をご紹介！ デザイン性の高い家電の取り扱いに定評のある二子玉川 蔦屋家電がおすすめする、最新ギアで心身ともにリフレッシュしよう。＊＊＊【Part 3】リラクゼーション長時間のデスクワークで座りっぱなし、PCのデジタルスクリーンで眼精疲労も溜まり、気付けば、体はバキバキで寝ても疲れが取れない現