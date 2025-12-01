ロアッソ熊本は1日、GK武者大夢が腰椎椎間板ヘルニアと、FW半代将都が左膝内側側副靱帯損傷と診断されたことを発表した。武者は10月29日のトレーニング中に負傷して11月27日に手術を実施。手術日から3か月間の加療期間としている。半代は11月26日のトレーニング中に負傷し、加療期間は受傷日から8週間だという。