いわきFCは1日、田村雄三監督と2026-27シーズンまでの契約更新を発表した。田村監督は23年6月からチームを指揮しており、J2昇格3年目でクラブ設立10周年の今季は9位だった。契約更新に際してクラブを通じ、「来年はJリーグのシーズン移行に伴い、特別な1年になります。だからこそ、もう一度「WHY」を追求し、ブラッシュアップを計りたいと思います。次の10年へ。皆さまと共に歩み、共に喜び、そして感動を届けられるよう、引き