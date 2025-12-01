「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案する星野リゾートは、重要文化財「旧奈良監獄」の保存活用事業として、2026年4月27日(月)に奈良県奈良市で「奈良監獄ミュージアム」を開館する。【写真】旧奈良監獄の上空写真(平成31年時点)旧奈良監獄 表門旧奈良監獄は、明治政府によって計画された五大監獄(※1)のうち、唯一現存する貴重な建築物。奈良監獄ミュージアムは、この歴史的建造物の保存を担う