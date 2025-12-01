【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）が主演を務めるドラマ『仮面の忍者 赤影』のスペシャルMVが公開された。 ■PSYCHIC FEVERが歌うオープニングテーマ曲「SWISH DAT」に乗せた究極のクールアクションMVが誕生 PSYCHIC FEVERが歌うオープニングテーマ曲「SWISH DAT」に乗せて、赤影たちの激闘、涙、絆をビートに刻む“究極の名シーン総まとめMV”