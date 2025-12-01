Travis Japanの七五三掛龍也が自身のInstagramを更新し、『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）のオフショットを公開。豪華な先輩たちとの2ショットを一気に披露し、ファンを喜ばせている。 【画像】七五三掛龍也と渡辺翔太・京本大我・横山裕の先輩後輩ショット（全3枚）／Travis Japan・Snow Man・SixTONES・SUPER EIGHT『ベストアーティスト2025』舞台裏ショット ■七五三掛龍也×横山裕は“TJポーズ