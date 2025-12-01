韓国忠清北道（チュンチョンブクド）地域のマラソン大会で高齢ドライバーが運転する1トントラックにひかれ脳死状態に陥っていた20代の選手が死亡した。清州市（チョンジュシ）などによると、清州市庁職場運動競技部所属の20代のAさんが先月30日午前1時30分ごろ入院先の病院で死亡した。Aさんは先月10日午前10時ごろ沃川郡（オクチョングン）で行われたマラソン大会で80代のドライバーが運転する1トントラックにひかれ、頭などを大