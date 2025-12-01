日本銀行の植田和男総裁は１日、名古屋市で講演し、１８、１９日に開催される金融政策決定会合で「利上げの是非について適切に判断したい」と述べた。判断材料として「企業の賃上げスタンスについて精力的に情報収集している」と語った。講演を受け、金融市場では日銀の利上げ観測が高まり、長期金利の上昇と円高・ドル安が進んだ。利上げの前提となる２％の物価安定目標について、植田氏は「米国経済などを巡る不確実性の低下