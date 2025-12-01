人気ドラマ『相棒』などの監督を務めた橋本一さんが、新潟市の母校で児童に夢を持つ大切さを語りました。 『相棒』をはじめ、数々のヒット作を手がけてきた橋本一監督。母校の大形小学校で5・6年生約250人を前に講演し、小学生のころから映画が好きでその経験が今につながっていると話しました。 ■橋本一監督 「初心さえ忘れなければ絶対に誰かが見てくれるし、自分もその目標に向かって進んでいくことができる。」 ■