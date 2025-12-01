日本維新の会の吉村洋文代表は1日の政府与党連絡会議で、衆院議員定数削減の実現に改めて意欲を示した。高市早苗首相が11月の党首討論で野党に定数削減への賛同を呼びかけたことを踏まえ「われわれもぜひ進めていきたい」と述べた。