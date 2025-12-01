元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏が1日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。面倒を回避するために絶対にやらないことを明かす場面があった。この日、番組では火災が急増する12月。身近に潜む火災の危険や、意外な出火原因とその対処法などについて特集。サラダ油を拭いたティッシュを大量にゴミ箱に入れ、徐々に温度が上昇し、数時間後に発火した例などが紹介された。