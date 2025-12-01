エアアジアグループ各社は、24周年記念で「全便全席24％オフセール」を12月1日から7日まで開催する。エアアジアX、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きや経由便での以遠都市行きが対象となる。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。全便全席が最大24％割引となる。搭乗期間は2026年1