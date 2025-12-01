北スマトラ州で救助される住民＝11月28日/Ferdy Siregar/Reuters（CNN）東南アジア各地を相次いで襲ったサイクロンの影響で、豪雨による洪水や土砂災害が拡大し、11月30日までに確認されただけで900人以上が死亡、数百人が行方不明になっている。インドネシアのスマトラ島とタイ、マレーシアの間にあるマラッカ海峡では異例のサイクロンが発生。周辺国に猛烈な豪雨をもたらした。スリランカを襲った別のサイクロンは、インド南部に