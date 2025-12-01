ロッテは１日、今季はメッツなど計４球団でプレーしたホセ・カスティーヨ投手の獲得を発表した。２０１８年にパドレスでメジャーデビューした救援左腕。今季はダイヤモンドバックス、メッツ、マリナーズ、オリオールズで２９試合に投げて防御率３・９４をマークした。カスティーヨは球団を通じ、「千葉ロッテマリーンズの一員になれることに、とても興奮しています。チームに加われることが本当にうれしいです。チームのため、