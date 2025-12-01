楽天の中込陽翔投手（23）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、現状維持の来季年俸1000万円でサイン。「後半、右バッターは抑えられる手応えがあった」と話し、球団から「色々な場面で登板できるように。しっかり結果を出して、いいポジションで投げられるように」と要望を受けたことを明かした。四国IL徳島からドラフト3位で入団した今季は7試合に登板し、0勝0敗、防御率5・40。2軍では41試合で3勝3敗1セー