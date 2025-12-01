カタセが、アメリカの高級文房具ブランド『BLACKWING』の日本総代理店として同社製品の販売を開始。数々の伝説的クリエイターに愛された鉛筆をはじめとした人気アイテムが、2025年12月10日(水)よりお目見えです。 BLACKWING（ブラックウィング）  発売日：2025年12月10日(水)販売場所：楽天市場公式オンラインショップ「hadacoco」、銀座 伊東屋 本店（一部商品）価格：鉛筆 1本 550円(税込)〜 1930年代に登場