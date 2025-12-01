公益財団法人「大阪観光局」は５日に千日前商店街内にデジタルアートの観光施設「ＭＩＲＡＣＬＥＷＯＲＬＤ」が誕生すると発表した。なんばオリエンタルホテルの地下１階に「光・音・映像、香り」が融合した“没入型アート空間”が広がる。営業時間は午前９時からで、月〜木曜日は午後１１時（最終入場同１０時）、金〜日曜日は午前０時（最終入場午後１１時）まで。チケット価格は２８００円からとなっている。詳細は公式サ