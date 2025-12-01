アジア各地で豪雨による被害が拡大しています。インドネシアのスマトラ島では400人以上が死亡し、日本人少なくとも8人が孤立状態になっています。インドネシア西部のスマトラ島では、およそ1週間豪雨が続き、広い範囲で洪水や土砂崩れが発生しました。これまでに442人が死亡しています。日本の外務省によりますと、日本人8人が孤立状態になっていますが、現在は宿舎にいて、連絡が取れているということです。12月1日にもヘリコプタ