歌手の家入レオが、美しい横顔ショットを公開し反響を呼んでいる。１１月２９日に放送された日本テレビ系番組「ＢｅｓｔＡｒｔｉｓｔ２０２５」に出演した家入は同３０日、自身のインスタグラムに「ベストアーティストありがとうございました」と書き出し、シルバーのトップスに白ジャケットを羽織ったコーデでポーズを決めた“横顔ショット”を公開した。そして最後に「ここから年末感加速してくね好きなこと好きなだ