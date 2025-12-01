お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが11月29日に自身のアメブロを更新。年明けに控える次男の過剰歯の手術に向けた術前検査についてつづった。この日、まさみさんは「年明けに次男君の過剰歯手術が近付いてきたので術前検査に行ってきました！」と報告。「なんとー！あまり成長しないと言われた過剰歯が先生にチェックしてもらったら成長して大きくなってた」と驚いた様子で明かした。続けて、全身麻酔が可能か調べ