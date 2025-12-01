元STU48メンバーで女優の星乃まりな（21）が1日、X（旧ツイッター）を更新。所属事務所を退社したことを報告した。星乃は自筆の文書をアップし「この度、私、星乃まりなは、2025年12月31日をもって株式会社ヴィーボを退所することになりました」と報告。「18歳で地元山口から一人上京し、右も左も分からない私をサポートしてくれ、様々な経験もさせていただきました。改めて、事務所スタッフの皆様、いつもお世話になっている関係