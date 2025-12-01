【新華社ウルムチ12月1日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州のアルタイ地区は12月1〜5日、小中高校に初の「雪休み」を導入する。前後の週末を合わせ9日間の大型連休となる。アルタイ市の将軍山国際スキーリゾートは11月29日、多くの観光客でにぎわい、生徒らも存分にウインタースポーツを楽しんだ。（記者/阿曼）