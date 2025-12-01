物産アニマルヘルスが、犬用催吐点眼剤「クレボル(R)」を新発売。国内初となる製造販売承認を取得した動物用催吐剤が、2025年12月1日(月)より獣医療の現場に登場です。 物産アニマルヘルス「クレボル(R)」 発売日：2025年12月1日(月)開発元：Orion Pharma Animal Health社（フィンランド）区分：動物用医薬品（犬用催吐点眼剤） 犬の誤飲時などの処置に使用される、画期的な点眼タイプの催吐剤。これまで国内