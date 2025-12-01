【新華社太原12月1日】中国山西省運城市の永済黄河湿地では今年も、渡り鳥の越冬がピークを迎えた。オオカリやハクチョウ、クロヅル、マガモなど数多くの希少な渡り鳥が次々と飛来している。鳥たちは水面で戯れ、干潟で餌をついばみ、空を飛翔して、冬の黄河湿地に活気をもたらしている。（記者/〓浩然、陳春明）