【ラ・リーガ】ソシエダ 2−3 ビジャレアル（日本時間11月30日／アノエタ）【映像】4人に囲まれながらの絶妙ラストパスソシエダに所属する日本代表のMF久保建英が今季初アシストをマークした。カットインから4人にマークされながらも、優しいラストパスでゴールをお膳立てし、ファンたちが歓喜している。ソシエダはラ・リーガ第14節でビジャレアルと対戦し、久保は右のウイ