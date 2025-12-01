auじぶん銀行は12月1日より、「冬の1年もの特別金利キャンペーン」を開始した。期間中に1年もの円定期預金を預け入れると、通常金利に特典を加えた最大年1.25%相当(税引後 年0.99%)で提供される。特にau・UQ mobileユーザー向けの金利優遇は、今回が初の取り組みとなる。本キャンペーンは、2025年12月1日から2026年2月28日まで実施される。1年もの円定期預金に対し、通常金利 年0.40%(税引後 年0.31%)に加えて【特典?】年0.65%を上