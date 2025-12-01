株式会社スミノエ インテリア プロダクツが運営する直営ECショップ「cucan(クーカン)」より、家庭のお悩みに着目した新商品『家庭用タイルカーペット フローループ』が登場。防音性や軽量化など、暮らしに嬉しい機能を詰め込んだタイルカーペットが、2025年12月1日(月)より販売開始です。 cucan「家庭用タイルカーペット フローループ」  発売日：2025年12月1日(月) 10:00〜サイズ：40×40cm素材：ポリプロピレン10