ロシアとの和平案をめぐるアメリカとウクライナの高官級協議が行われ、トランプ大統領は「合意の可能性は十分にある」と強調し、交渉の進展に期待を示しました。【映像】機内で質問に答えるトランプ大統領フロリダ州で11月30日、ロシアとの和平案をめぐり、アメリカとウクライナの高官級協議が行われました。協議を受けてトランプ大統領は、「交渉は順調だ。命が失われるのを止めたい。直接の関わりはないが、多くの命を救え