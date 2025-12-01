千葉交響楽団が、創立40周年記念特別演奏会の「第九公演」を千葉県文化会館大ホールにて開催。習志野第九合唱団と共に贈る年末恒例のステージが、2025年12月21日(日)にお目見えです。 千葉交響楽団「第九公演」  日時：令和7年（2025年）12月21日(日) 14時開演会場：千葉県文化会館大ホール（JR本千葉駅より徒歩10分）料金：S席 5,000円／A席 4,000円／B席 3,000円チケット販売：千葉交響楽団一般販売購入サイト、