千葉交響楽団が、創立40周年を記念した特別演奏会「千葉響40年の感謝そして次へ！」を開催。2026年2月1日、千葉県文化会館大ホールにて、豪華ゲストを迎えた祝祭の一夜が行われます。 千葉交響楽団「創立40周年記念特別演奏会」  日時：2026年2月1日(日)15時開演会場：千葉県文化会館大ホール（JR本千葉駅より徒歩10分）料金：S席 5,000円／A席 4,000円／B席 3,000円チケット販売：千葉交響楽団一般販売購入