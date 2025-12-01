「焼肉スエヒロ館」や洋食レストランなどを展開するスエヒロレストランシステムは、2025年12月1日(月)から、「福袋2026」(税込5,000円)のオンライン予約を特設ページで開始した。「福袋2026」は、「焼肉スエヒロ館」や「あみやき亭」、「レストランスエヒロ館」といった、あみやき亭グループの店舗で使える6,000円分の金券をはじめ、アプリポイントが最大10万ポイント当たるくじなどをセットした。予約期間は、2025年12月26日(金)