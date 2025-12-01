きょうは、前線を伴った低気圧が近づく北海道や東北の日本海側、北陸で雨の降る所があるでしょう。雷を伴う所もあるため、落雷にご注意ください。また、北海道では夜、雪の所もあり、夜にかけて強風にも注意が必要です。関東から九州は日差しの届く所が多いでしょう。きょうから12月スタートですが、日中は北日本付近の低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込むため、全国的にこの時期としては気温が高くなります。東京の最高気