12月。長野市善光寺の宿坊では正月行事が始まり早くもしめ縄がお目見えしました。善光寺で数百年続くとされる正月行事「お注連張り（おしめはり）」。毎年14ある浄土宗の宿坊の住職が持ち回りで「堂童子当役」として取り仕切り今年は浄願坊で行われました。その後、浄土宗の宿坊の住職たちによる法要が執り行われました。浄願坊若麻績大心住職「来年は天災に見舞われることなく五穀豊穣そしてなによりも世界中が平和であることを