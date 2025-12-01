1日で全ての健康保険証が期限切れになり、2日からは「マイナ保険証」に移行します。1日で全ての健康保険証が期限切れになり、2日からはマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」か、「マイナ保険証」を持っていない場合、健保組合などから発行される「資格確認書」で受診する必要があります。厚生労働省は、マイナ保険証を使うと、本人の同意があれば処方された薬や通院歴を医療機関同士が共有でき、普段と違う別の病院に行